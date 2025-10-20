Актер Александр Збруев уже в замечательной форме и на днях выпишется из больницы. Об этом 360.ru сообщил президент театра «Ленком Марка Захарова» заслуженный деятель искусств Марк Варшавер.

«Хочу сказать, что он в замечательной форме. Днями выпишется из больницы и будет готовиться для выхода на сцену. Главное, что он очень хорош», — сказал он.

По словам Варшавера, у Збруева не было ничего серьезного.

«Он не болел, ничего у него особенного не было. Только отдохнуть надо было. Как всегда, человеку не хватает времени для отдыха, особенно творческому», — добавил президент тетра.

Актер будет играть в таких спектаклях, как «Ва-банк» и «Женитьба».

Ранее сообщалось, что Збруев попал в больницу, но его жена отметила, что актера госпитализировали в плановом порядке для профилактики.