В вопросе возврата квартиры Ларисе Долиной всплыл нюанс

Певицу Ларису Долину могут заставить выплатить покупательнице ее квартиры Полине Лурье 112 миллионов рублей. Об этом News.ru сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист отметил, что судебное решение еще не вступило в законную силу, поэтому стороны могут встретиться в апелляционной инстанции.

«Обстоятельства оспариваемых сделок апелляция будет проверять самым тщательным образом. И если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей», — сказал Хаминский.

Он напомнил, что защита певицы в качестве доводов привела сомнения в соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям. Лурье заплатила за нее 114 миллионов рублей, однако похожие апартаменты в том же доме продавали за 190 миллионов рублей.

По мнению Хаминского, сравнение цен в популярном агрегаторе нельзя считать доказательством нерыночности сделки.

Ранее Хамовнический районный суд Москвы вернул Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за мошенников. Новой покупательнице жилья Полине Лурье отказали в иске.