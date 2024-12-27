В Театре Вахтангова рассказали о состоянии Евгения Косырева

Артист Театра Вахтангова в Москве Евгений Косырев находится в реанимации и получает необходимую медицинскую помощь.Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе театра.

«Евгений Косырев находится сейчас в реанимации под наблюдением врачей. Женя за этот месяц госпитализирован уже второй раз», — рассказали собеседники агентства.

В театре также добавили, что актер задействован в шести спектаклях театра. Пока он болеет, в постановках его будут заменять другие артисты.

Несколько дней назад Косырева госпитализировали перед спектаклем «Утиная охота», который прошел на Симоновской сцене без его участия.

Источник «Известий» утверждает, что артиста сразу направили в реанимацию. По его данным, врачи нашли у актера проблемы с брюшной полостью и печенью.

Telegram-канал Mash сообщил сегодня, что Косыреву стало хуже и он дышит при помощи кислородной маски.

Евгений Косырев работает в Театре Вахтангова с 2001 года. Известность он приобрел благодаря ролям в кино «Жмурки» (сыграл взрослого сына главного героя) и «Майор Гром: Чумной Доктор», всего за свою карьеру он снялся в 66 фильмах.