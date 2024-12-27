Попавшему в реанимацию актеру из «Жмурок» стало хуже

Состояние попавшего в больницу актера Евгения Косырева резко ухудшилось. Как сообщил Telegram-канал Mash , он дышит при помощи кислородной маски.

Ближайшие спектакли в театре Вахтангова вместо него будет играть другой актер, утверждает источник канала.

Косыреву стало плохо перед выступлением 24 декабря. Его доставили в больницу с болями в животе и слабостью и поместили в реанимацию.

Причем в начале декабря артиста уже госпитализировали, отметил Mash. Тогда ему откачали 20 литров жидкости из брюшной полости, добавил источник. Проблемы со здоровьем возникли у него на фоне обнаруженного два года назад заболевания печени.

Косырев снялся в фильмах «Жмурки», «Майор Гром», сериалах «Склифосовский», «Простые истины», «Не родись красивой» и других.