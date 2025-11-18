В «Столото» объяснили участие Долиной в программе жилищной лотереи

В «Столото» опровергли новости о том, что Долина стала лицом жилищной лотереи

Пользователи Сети раскритиковали появление певицы Ларисы Долиной в программе жилищной лотереи. Посты в Telegram-канале «Столото» удалили после скандала, а в пресс-службе объяснили, почему певица оказалась на шоу.

Артистка выступила с песней «Главней всего — погода в доме» в программе «Столото» и поздравила победителей жилищного розыгрыша, назвав победу большим счастьем.

Публика предположила, что Долина стала лицом розыгрыша. Поклонники раскритиковали ее появление, ведь в прошлом году звезда стала жертвой мошенников, которые вынудили ее передать все накопления и продать квартиру за 112 миллионов рублей. В итоге суд признал сделку недействительной.

Журналисту «Осторожно Media» в пресс-службе «Столото» объяснили появление певицы в шоу.

«Лариса Долина не является лицом „Жилищной лотереи“, а стала гостем одной ТВ-программы как приглашенная артистка одного выпуска, посвященного дню рождения любимой многими „Жилищной лотереи“, которой в этом году исполнилось 13 лет», — процитировал заявление пресс-службы Telegram-канал «Кровавая барыня».

Там отметили, что вместе с Долиной в программе выступил певец Глеб Матвейчук. Формат передачи предполагает не только лотерейные розыгрыши, но и развлекательную программу.