В Стамбуле нашли мертвой модель и телеведущую Айшегюль Эраслан

В собственном доме в Стамбуле нашли мертвой турецкую модель и звезду шоу «Мой стиль» Айшегюль Эраслан. Об этом сообщило издание Haberler .

Близкие долго не могли связаться с 27-летней телезвездой, забеспокоились и приехали к ней домой. Дверь им никто не открыл, после чего на место вызвали полицию. Правоохранители нашли девушку без сознания. Позднее врачи констатировали ее смерть.

Полицейские также нашли записку, которую сочли прощальной.

«Я чувствительная, или жизнь действительно жестока. Единственное, о чем я прошу — позаботьтесь о моих собаках. В этой жизни я не видела ни материнской, ни отцовской любви, я росла в жестокости. Есть вещи, о которых вы не знаете и о которых я не говорила», — сказано в послании.

Эраслан пользовалась большой популярностью в Турции. Зрители знали ее по шоу «Мой стиль», а в соцсетях она собрала огромную аудиторию благодаря личному блогу и снимкам из поездок по всему миру.

Смерть модели вызвала резонанс в соцсетях. Друг Эраслан Семих Паланджи заявил, что не поверил в версию о суициде. По его словам, девушку убили, а почерк в записке ей не принадлежит.

Полиция начала расследование обстоятельств смерти.

В конце февраля также в возрасте 27 лет в Стамбуле умер популярный актер Ибрагим Йылдыз, известный по роли в сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Во время урагана на него упало дерево, что привело к тяжелым травмам и множеству операций.