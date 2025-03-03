В США умер режиссер «Крутого Уокера»

Режиссер Майкл Прис умер в США в возрасте 88 лет

В США умер 88-летний кинорежиссер Майкл Прис, известный по сериалам «Крутой Уокер» и «Даллас». Об этом сообщил The Hollywood Reporter .

Он скончался 27 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе. Дочь Гретхен Прис-Ньюман сообщила, что режиссер страдал от сердечной недостаточности.

Прис родился 15 сентября 1936 года в семье продавца сигарет и основательницы Гильдии сценаристов. После школы поступил в городской колледж Санта-Моники и на первом же курсе получил работу на съемках фильма «Вотерфронт» с Престоном Фостером в главной роли.

Режиссер прославился благодаря работе над сериалами. Он снял 70 эпизодов «Крутой Уокер», 62 эпизода сериала «Даллас» и работал над десятками других проектов, пока не завершил карьеру в 2007 году.

В Нью-Йорке в 39-летнем возрасте умерла актриса Мишель Трахтенберг. Она известна по фильму «Евротур», сериалам «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница».