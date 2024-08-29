В США подтвердили использование Telegram против неугодных режимов

Экс-сотрудник Госдепа Бенц: США через Telegram разжигали протесты по всему миру

Госдепартамент США использовал возможности мессенджера Telegram для организации протестных движений в неугодных Вашингтону странах, в частности, в Иране, Китае и Белоруссии. Об этом в интервью журналистку Такеру Карлсону рассказал экс-сотрудник американского дипломатического ведомства Майк Бенц.

По его словам, Госдеп с помощью Telegram мобилизовал протестные движения и политическую поддержку против авторитарных стран.

«Вот почему правительство США так любило платформу с 2014 по 2020 годы… ведь благодаря ее уникальным особенностям и анонимности мы могли финансировать политические объединения или активистов», — сказал Бенц.

Также он высказался об аресте основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, отметив, что пока нельзя однозначно говорить о причастности к нему Белого дома. По его словам, конгресс должен получить ответы о вероятном вмешательстве, но не делает этого.

Ранее французский адвокат Дурова Давид-Оливье Камински сообщил, что его подзащитный в ближайшее время внесет залог в размере пяти миллионов евро.