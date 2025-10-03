В США назвали самых запрещаемых авторов в школах

Американский писатель Стивен Кинг, известный произведениями в жанре ужасов, стал самым часто запрещаемым автором в школах США. Об этом написало Associated Press со ссылкой на отчет некоммерческой организации PEN America.

По данным исследования, в 2024–2025 учебном году зафиксировали более 6,8 тысяч случаев изъятия книг. Большая часть ограничений пришлась на Теннеси, Техас и Флориду. Книги Кинга, включая «Противостояние» и «Кэрри», подвергались цензуре 206 раз.

Абсолютным лидером по количеству запретов оказалось произведение Энтони Берджесса «Заводной апельсин». В числе наиболее часто изымаемых также книги «Продано» Патриции Маккормик, «Навсегда» Джуди Блюм и «На последнем дыхании» Дженнифер Нивен. Среди главных причин запретов указывались сцены насилия и обсуждение расовых тем.

Тем временем в России с 1 сентября вступил в силу закон о полном запрете на образовательную деятельность для лиц, признанных иностранными агентами. Теперь им не только отказывают в лицензии на преподавание, но и лишают права на муниципальную поддержку и включение в реестр социально ориентированных организаций. Кроме того, расширен перечень материалов, которые должны сопровождаться отметкой об иноагентском статусе.

Вместе с тем Telegram-канал Shot сообщил, что тексты рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*) заметили в заданиях всероссийских олимпиад по русскому языку. Одиннадцатиклассники из Сочи рассказали, что на олимпиаде встретили строку из трека «Я хейтер»: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка». В задании его назвали известным рэпером, не указав имени.

*Признан в России иностранным агентом.