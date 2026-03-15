В шестом выпуске шоу «Маска» раскрыли личность Барана

Шестой выпуск седьмого сезона шоу «Маска» завершился громким разоблачением одного из самых заметных участников — Барана. Программу показали 15 марта в эфире телеканала НТВ .

Развязка нового эпизода вышла напряженной: в шаге от вылета оказались Лиса, Колибри и Баран. Зрители оставили в шоу Лису, жюри спасло Колибри, а вот Барану пришлось раскрыть лицо.

За массивным и немного комичным образом оказался Андрей Норкин. Его появление стало одним из самых заметных открытий сезона: маска держалась уверенно и до последнего не выдавала себя слишком явно. На прощание Норкин исполнил песню «Девчонки полюбили не меня».

Седьмой сезон «Маски» стартовал 8 февраля. В пятом выпуске свою маску снял Коралл, который оказался исполнительницей Катей Лель.