«Я хочу быть собой». Личность Коралла раскрыли в 5-м выпуске шоу «Маска»

Пятый выпуск шоу «Маска-7» вышел в эфир 8 марта 2026, передачу покинул Коралл. Кто скрывался под маской и кого спасли зрители — в материале 360.ru.

В пятом сезоне кандидатами на выбывание стал Коралл, Лиса и Снегирь. Зрители в студии спасли Лису, она набрала более 50% голосов. Снегирь оказался на втором месте.

В голосовании жюри решающее слово осталось за Филиппом Киркоровым. Несмотря на то, что фаворитом певца был Коралл, в проекте в итоге он оставил Снегиря.

«Снегирь, ты продолжаешь полет в нашем шоу. Принимай поздравления и лети к своей возлюбленной [Колибри]. На следующей неделе посмотрим очередную серию вашего любовного сериала», — отметил ведущий «Маски» Вячеслав Макаров.

У жюри были разные версии, кто скрывается под маской Коралла, которому предстоит покинуть проект. Среди вариантов: Алена Свиридова, Светлана Сурганова и Катя Лель. Последнее имя назвал Тимур Родригез, и он оказался прав — под маской Коралла скрывалась Катя Лель.

Певица поблагодарила зрителей и жюри за то, что ей пришлось снять маску.

«Честное слово. Потому что я хочу быть собой. Это уникальный опыт — быть в маске и попробовать то, что тебе было нельзя. Поэтому я получила колоссальное удовольствие», — призналась артистка.

На прощание звезда исполнила песню «Беги по небу» авторства Максима Фадеева.

В четвертом выпуске седьмого сезона шоу «Маска» вылетел Богатырь. Под маской скрывался солист группы «Динамит» Илья Зудин.