В Сети осудили 14-летнюю дочь Бекхэмов за откровенное платье

Конфликт вокруг 14-летней дочери Виктории и Дэвида Бекхэмов разгорелся после появления девочки в откровенном наряде, в котором ранее видели ее мать. Об этом сообщило издание Daily Mail , опубликовавшее фотографии девушки и комментарии пользователей.

Харпер Бекхэм заметили в коричневом платье с глубоким декольте и цветочным принтом, когда она направлялась на обед на Ибице. Некоторые интернет-пользователи сочли, что знаменитой наследнице еще рано носить подобные вещи.

«Абсолютно неподходящий наряд для девочки 14-ти лет. Куда только смотрит Виктория?» — возмутились читатели под статьей.

Другие комментаторы отметили, что Харпер уже не в первый раз одевается подобным образом, «отчаянно пытаясь поскорее стать взрослой». Многие оценили платье как наряд для взрослой женщины, а не для ребенка.

Ранее на Каннском кинофестивале певица Вера Брежнева появилась в белом платье, которое напомнило поклонникам свадебный наряд. В совокупности с кольцом на безымянном пальце это породило жаркие слухи.