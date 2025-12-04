В России призвали разбирать дело Долиной по примеру Ефремова

Публицист Холмогоров: Долину нужно судить по закону, как Ефремова

С певицей Ларисой Долиной, которая не вернула покупательнице деньги за проданную квартиру, нужно было поступить аналогичным образом, как с актером Михаилом Ефремовым после смертельного ДТП. Об этом публицист Егор Холмогоров заявил в эфире радио Sputnik.

По его словам, в обоих случаях общество ожидало, что к артистам применят закон без скидок на их статус. Холмогоров напомнил, что Ефремов получил тюремный срок, что является ярким примером равного действия наказания для публичных фигур.

«Не отмазали Михаила Ефремова. <…> Это был прям конкретный пример, что артистический статус тебя не спасет», — отметил он.

Публицист считает, что аналогичных действий ждали в отношении Долиной, однако произошло прямо противоположное. Теперь остается надежда на решение Верховного Суда.

В конце марта Хамовнический суд Москвы встал на сторону певицы Ларисы Долиной по иску к Полине Лурье о признании недействительными сделок по отчуждению квартиры. Покупательницу лишили права собственности на спорное жилье. Сама же Долина заявила, что действовала под влиянием мошенников. В итоге суд не стал обязывать артистку вернуть деньги Лурье.