Долина не пришла в суд на заседание по делу о мошенничестве с ее квартирой

Певица Лариса Долина не пришла в суд на заседание по уголовному делу против мошенников, убедивших ее продать квартиру, сообщил ТАСС. При этом всех четверых подсудимых доставили в зал заседания.

Во время заседания пройдут прения по наказанию для подсудимых. По данным Telegram-канала 112, обвинение запросило для Артура Каменецкого и Дмитрия Леонтьева по семь лет лишения свободы, для Андрея Основы — шесть лет, а для Анжелы Цырульниковой — 9,5 года.

Два дня назад Долина приезжала в суд, чтобы дать показания, но отказалась от каких-либо комментариев для прессы. Само заседание проходило в закрытом режиме.

Согласно материалам дела, весной прошлого года подсудимые убедили певицу перевести сбережения на так называемый «безопасный счет». В общей сложности она лишилась почти 200 миллионов рублей, в том числе денег, полученных от продажи квартиры в Москве. Однако впоследствии суд встал на ее сторону и вернул жилье артистке.