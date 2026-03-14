В России назвали артистов с самыми посещаемыми концертами

Баста обошел Крида и «Руки Вверх!» по продажам билетов на концерты

Российский рэпер Баста стал самым популярным артистом по продажам билетов на концерты в России в 2025 году. Второе и третье место досталось певцу Егору Криду и группе «Руки вверх!». К такому выводу пришли аналитики компании OKS Labs by Okkam, «Яндекс афиша» и Kassir.ru, сообщил ТАСС.

Авторы исследования отметили, что спрос на живые выступления в 2025 году вырос в целом. На концерты Басты зрители купили 304 тысячи билетов. За год этот показатель вырос на 33%.

Второе место по числу проданных билетов занял певец Егор Крид. Продажи на его выступления увеличились на 201% и достигли 241 тысячи. На третьей строчке оказалась группа «Руки Вверх!», чьи концерты собрали 193 тысячи проданных билетов, что на 44% выше прошлогодних показателей.

Аналитики также выявили лидеров по денежной выручке. В этом рейтинге Баста тоже занял первое место, а Егор Крид — второе. В пятерку также вошли группа «Ленинград», «Руки Вверх!» и певица Anna Asti.

Среди концертных площадок лидером и по числу проданных билетов, и по выручке стала «ВТБ Арена» в Москве. Следом в рейтинге идут «Флагшток» в Санкт-Петербурге, «ЦСКА Арена» в Москве, «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и «Лужники» в Москве.

Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн и руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко выразили уверенность, что 2026 год станет рекордным по количеству зрителей на массовых концертах.