Глава PMI Финкельштейн сообщил, что в 2026 году концертная индустрия планирует установить рекорды по числу зрителей

В 2026 году ведущие исполнители намерены установить новые рекорды по количеству зрителей на своих концертах. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн и руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко в беседе с ИА НСН выразили уверенность в том, что количество огромных массовых концертов заметно возрастет.

Уже анонсированы масштабные события: Баста планирует выступить дважды в «Лужниках», аналогично сделает и группа «Руки вверх!». Эксперты подчеркнули, что свободная аренда центральных спортивных арен исчерпана, концерты запланированы на весь сезон.

Особенностью следующего года станет активизация направления государственных заказов на культурные мероприятия. Участники рынка ожидают усиление роли таких исполнителей, как Bearwolf и Татьяна Куртукова, ориентированных на проведение фестивалей и участие в праздничных событиях федерального значения.

Отдельно специалисты отметили тенденцию снижения популярности электронных танцевальных жанров и закрытие знаменитых московских клубов, таких как Gazgolder и ARMA. Эксперты считают, что эти процессы связаны с изменением музыкальных предпочтений аудитории и изменениями социальной культуры потребления развлечений.

Финал общей картины подводит необходимость перехода некоторых музыкантов из маленьких клубных пространств на площадки большего масштаба, открывая доступ к новым слушателям и увеличивая потенциальную аудиторию артиста.