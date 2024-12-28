Семья простилась с Янисом Тиммой

Семья и близкие друзья попрощались с Янисом Тиммой в Риге. Церемония прошла в крематории, сообщил Lsm .

«Я очень хорошо знал Яниса, мы вместе играли в сборной, вместе пережили много хороших моментов. Конечно, мне и всему латвийскому обществу очень грустно, что это произошло… У него было очень доброе сердце и он был очень хорошим человеком», — рассказал Латвийскому телевидению бывший капитан национальной сборной Янис Блумс.

Тимма с 2014 года провел 68 матчей в футболке сборной Латвии. В своей клубной карьере за пределами республики наиболее значимых успехов спортсмен достиг в командах Испании, России и Греции.

Баскетболист совершил самоубийство в Москве 17 декабря. Тело спортсмена обнаружили в хостеле. Незадолго до этого Хорошевский суд Москвы развел Тимму и Анну Седокову — инициатором разрыва была певица. Позднее отец Тиммы обвинил Седокову «в создании ада для семьи».