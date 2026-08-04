В плюшевых тапочках и с младенцем. Появилось первое видео с Лерчек после суда

Хореограф Луис Сквиччиарини выложил в личные социальные сети первое после суда видео со своей невестой Валерией Чекалиной. Известная как Лерчек блогер позировала вместе с детьми.

Танцор снял небольшой ролик на приусадебной территории загородного дома семьи. На кадрах 33-летняя Чекалина предстала в естественном домашнем аутфите — она выбрала для съемки светлый трикотажный комплект из топа и шорт, а также белые плюшевые тапочки.

На руки Лерчек взяла пятимесячного Даниэля. Рядом расположилась ее старшая дочь Алиса, она приветственно помахала в объектив. Еще двое сыновей бизнесвумен, Богдан и Лев играли на расположенной рядом детской площадке. На протяжении всего видео блогер молчит и лишь улыбается в камеру.

Чекалину обвинили в незаконном выводе денег за границу. Ее отправили под домашний арест, бывшего мужа предпринимательницы приговорили к семи годам колонии.

В марте 2026 года новый партнер Лерчек, хореограф Сквиччиарини, сообщил, что у нее диагностирован рак желудка. После этого суд отпустил женщину из-под домашнего ареста. В июле того же года Лерчек приговорили к пяти годам условно и штрафу 765 миллионов рублей.