В Петербурге простились со звездой «Последнего богатыря» Юрием Цурило

ТАСС: актера Юрия Цурило проводили в последний путь в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с артистом Юрием Цурило. Об этом сообщил ТАСС .

Около 50 человек пришли к Санкт-Петербургскому крематорию, чтобы проводить актера в последний путь, многие принесли цветы. Среди них родные и друзья Цурило, почитатели его творчества.

Сын артиста Всеволод Цурило попросил провести церемонию прошла в камерном формате.

Актер сыграл в фильмах «Дурак», «Поп», «Хрусталев, машину!» и «В августе 44-го». В «Последнем богатыре» он исполнил роль Ильи Муромца.

Известность пришла к Юрию Цурило лишь в конце 90-х. О жизни и судьбе актера, сыгранных им ролях — в материале 360.ru.