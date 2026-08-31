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    В Петербурге простились со звездой «Последнего богатыря» Юрием Цурило

    ТАСС: актера Юрия Цурило проводили в последний путь в Петербурге

    Фото: РИА «Новости»

    В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с артистом Юрием Цурило. Об этом сообщил ТАСС.

    Около 50 человек пришли к Санкт-Петербургскому крематорию, чтобы проводить актера в последний путь, многие принесли цветы. Среди них родные и друзья Цурило, почитатели его творчества.

    Сын артиста Всеволод Цурило попросил провести церемонию прошла в камерном формате.

    Актер сыграл в фильмах «Дурак», «Поп», «Хрусталев, машину!» и «В августе 44-го». В «Последнем богатыре» он исполнил роль Ильи Муромца.

    Известность пришла к Юрию Цурило лишь в конце 90-х. О жизни и судьбе актера, сыгранных им ролях — в материале 360.ru.