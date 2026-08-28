Сегодня 04:45 «Я не погоны играю, а человека с судьбой». Как Юрий Цурило стал главным генералом российского кино Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Бедное детство, кузница, десятилетия в провинциальных театрах и поздняя слава. Актер Юрий Цурило пришел в большое кино уже в зрелом возрасте. Переломной для его карьеры стала встреча с режиссером Алексеем Германом, о котором Цурило говорил, что тот дал ему все. После работы с мастером актер сыграл более 100 ролей в кино и сериалах — от генералов и сотрудников спецслужб до врачей и чиновников. В четверг, 27 августа, стало известно, что Юрий Цурило скончался в возрасте 79 лет. В память об актере 360.ru вспомнил его историю.

Как сын цыгана стал молотобойцем

Будущий актер родился 10 декабря 1946 года в городе Вязники Владимирской области. Необычная фамилия и яркая внешность достались Юрию Цурило от отца — румынского цыгана, сбежавшего вместе с табором от нацистских преследований. В СССР он познакомился с русской девушкой. Они поженились, у них родился сын, которого назвали Юрием. «Отец по метрикам был румыном, а на самом деле он цыган. А у цыган ведь не докопаешься, кто, где, откуда», — рассказывал Цурило.

Родители прожили вместе недолго. Отца посадили в тюрьму, а мать, еще совсем молодая, уехала. Маленького Юрия оставили с бабушкой. Актер вспоминал, что именно ее в детстве называл мамой.

Фото: РИА «Новости»

Жили вдвоем очень бедно, только на бабушкину пенсию, поэтому в 14 лет Цурило ушел в вечернюю школу, чтобы работать днем. Сначала подросток устроился арматурщиком на стройку, а в 16 лет перешел в кузницу. «Пошел на кузницу — молотобойцем. Вместо четырех положенных часов работал все семь. Это была настоящая кузница, у меня была огромная тяжелая кувалда, которой я махал много часов подряд», — делился актер. В Вязниках у юноши появилось и другое увлечение. Он занимался в местном драмкружке. Однажды на репетицию пришел актер московского Театра сатиры Евгений Кузнецов и посоветовал Цурило поступать в театральный институт и даже написал юному артисту рекомендательное письмо. После окончания школы молодой человек отправился покорять Москву.

Как Цурило поверил в удачу и провалил экзамены



Разглядевший талант юноши актер Евгений Кузнецов заранее договорился с ректором Школы-студии МХАТ, чтобы провинциального абитуриента допустили к третьему туру вступительных экзаменов. Но Цурило надежд своего покровителя не оправдал. Актер вспоминал, что читал перед приемной комиссией рассказ Максима Горького «Макар Чудра», но волнение оказалось настолько сильным, что он расплакался. «Меня попросили успокоиться, потом говорят: „А теперь басню, пожалуйста“. А я им сказал, что теперь вообще ничего читать не буду. Они успокаивали: „Попробуйте еще раз“. Попробовал — не получилось. Так я и ушел», — рассказывал Цурило. На следующий день он отправился в Театральное училище имени Щукина, где успешно прошел первое прослушивание. Оставалось только сдать экзамены по общеобразовательным предметам. Но на них он так и не попал. Вместе с приятелем Цурило отправился на студию «Мосфильм», чтобы посмотреть, как снимают кино. Там его заметила ассистентка режиссера Юрия Чулюкина, который работал над картиной «Королевская регата». Ассистентка как раз искала исполнителя эпизодической роли цыгана Марко. Цурило тут же рассказал о своих цыганских корнях и получил роль. «Я тогда и подумал: „Зачем мне учиться? Я уже актер — снимаюсь“. И не пошел на экзамены», — рассказывал он.

Фото: РИА «Новости»

После дебюта новых предложений из кино не последовало. Цурило снова попробовал поступить в театральный вуз, но потерпел неудачу.

Собрав вещи, он перебрался в Ярославль, где окончил местное театральное училище. Именно тогда в жизни Цурило появилась фраза, которая впоследствии сопровождала его много лет. «Когда я окончил театральное училище, мне написали такое поздравление: „Цыган — по крови, русский — по душе“», — вспоминал актер. Сам Цурило с такой характеристикой соглашался. Несмотря на цыганские корни по отцовской линии, себя он считал русским. После получения диплома молодой актер устроился в Новгородский драматический театр. Это решение он называл своей самой большой ошибкой в жизни. Фактурному актеру много давали играть: за сезон он мог выйти на сцену в четырех-пяти новых образах. Но за пределами города оставался никому не известен. «Провинция: ты не на виду, хоть все главные роли переиграй», — объяснял Цурило. В следующие годы он сменил несколько городов и театров. Выходил на сцены в Горьком, Новосибирске и Норильске, затем снова вернулся в Новгород. Москва, куда Цурило когда-то приехал за быстрой славой, так ему и не покорилась. Путь к всероссийской известности растянулся еще на десятилетия.

Встреча с Алексеем Германом

Перелом в карьере Юрия Цурило произошел, когда ему исполнилось 44 года. Режиссер Алексей Герман искал исполнителя главной роли в своем новом фильме «Хрусталев, машину!». Актера нижегородского театра ему рекомендовал коллега Михаил Богин. Цурило приехал на студию «Ленфильм», где прошел пробы. После этого наступила полугодовая тишина. Актер рассказывал, что уже решил: Герман нашел другого исполнителя. Но внезапно его снова пригласили на студию. Там Цурило узнал, что получил главную роль — генерала медицинской службы Юрия Кленского. Изначально предполагалось, что съемки займут год. Актер попросил руководство театра отпустить его на это время. Но директор поставил ультиматум: либо Герман, либо сцена. «Неужели вам не нужны актеры кино, ведь это своего рода реклама для театра?» — пытался переубедить директора Цурило. В ответ он услышал: «Нам реклама не нужна». Цурило написал заявление об уходе, даже не подозревая, что его ждет впереди.

Фото: РИА «Новости»

Работа над фильмом растянулась на семь лет. Все это время артист жил между Петербургом и Новгородом, где оставалась его семья.

Производство периодически останавливалось из-за нехватки денег, а когда финансирование появлялось, группа снимала практически без остановки. Один из таких периодов продолжался три месяца: Цурило снимался по ночам без праздников и выходных. Контракт с Германом запрещал ему участвовать в других картинах. Совмещать кино с театром тоже не получалось: после очередного перерыва вызов на площадку мог поступить в любой момент. Съемки у Германа оказались непростыми. Однако спустя годы Цурило вспоминал этот опыт с благодарностью «Конечно, не просто, но интересно. В отношении так называемой „капризности“ Германа могу сказать одно: уж лучше быть талантливым и капризным, чем терпеливым и бездарным. Ибо Герман дал мне все!» — рассказывал актер. Он подчеркивал, что именно режиссер «Хрусталев, машину!» открыл ему дорогу в большое кино, а время, отданное работе над картиной называл «семью годами счастья». «Хрусталев, машину!» вышел на экраны в 1998 году и попал в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

Как Цурило стал главным генералом российского кино

После премьеры «Хрусталев, машину!» Юрию Цурило уже перевалило за 50 лет, но именно тогда началась самая насыщенная часть его кинокарьеры. Режиссеры наконец заметили фактурного артиста, который десятилетиями оставался известен главным образом театральной публике. В 2000 году режиссер Михаил Пташук пригласил его в военную драму «В августе 44-го…», где Цурило сыграл генерал-полковника. Затем зрители увидели его в «Бандитском Петербурге» в роли бывшего сотрудника КГБ. Следом появились «Убойная сила», «Гибель империи», «Диверсант» и десятки других проектов. Высокий рост, мощная фигура и суровая внешность закрепили за Цурило амплуа военных и больших начальников. Генералов в его фильмографии становилось все больше, но самого артиста это не раздражало. «Я не погоны играю, а человека с судьбой. Нельзя играть профессию, национальную принадлежность», — объяснял Цурило. Одними военными его роли не ограничивались. В сериале «Казус Кукоцкого» он сыграл талантливого врача, в драме «Овсянки» — директора бумажного комбината, а в «Дураке» — заместителя мэра.

Фото: РИА «Новости»

Параллельно Цурило продолжал выходить на театральную сцену. Его приняли в труппу Александринского театра, где артист сыграл Подколесина в «Женитьбе», Бориса Годунова, Арбенина в «Маскараде» и Осипа в «Ревизоре».

Спустя несколько лет судьба вновь свела Цурило с человеком, которого он благодарил за свой успех в кино. Герман взялся за экранизацию романа братьев Стругацких «Трудно быть богом» и предложил актеру роль барона Пампы. К съемкам пришлось готовиться основательно. Цурило набирал вес, учился фехтовать и ездить верхом. Вместе с тяжелым костюмом, ботфортами и накладным животом артист весил около 150 килограммов. Вторая картина с Германом тоже потребовала нескольких лет. Цурило уже прекрасно знал методы режиссера, поэтому долгий съемочный процесс его не пугал. На седьмом году работы над картиной актер по-прежнему с удовольствием приезжал на съемки. «Мне это ничуть не надоедает, каждый день, проведенный с Германом, меня только обогащает», — говорил Цурило. «Трудно быть богом» стал второй и последней совместной картиной Цурило и Германа. Режиссер не успел увидеть окончательную версию фильма: он умер в феврале 2013 года, после чего работу завершили его близкие и коллеги.

Жена на всю жизнь и потеря сына

Свою будущую жену Надежду Юрий Цурило встретил еще в юности. Ему исполнилось 18 лет, когда он познакомился с девушкой из Иванова. Этот брак стал для актера первым и единственным. С Надеждой он прожил до конца жизни. Вместе с мужем она пережила годы безденежья, неудачные попытки поступить в московские театральные вузы и бесконечные переезды. В поисках работы Цурило вместе с семьей перебирался из одного города в другой. Сам актер признавался, что решение об очередном переезде обычно принимал он. «Если решал, мы собирались и переезжали. Жена не роптала», — вспоминал Цурило. О Надежде он всегда говорил с большой теплотой и называл ее своей главной опорой.

«Очень люблю свою семью. Жена у меня просто золотой человек. Она может помочь мне совершенно в любой ситуации, всегда советом поддержит», — рассказывал актер.

Фото: РИА «Новости»

У супругов родились двое сыновей. Старший Алексей стал военным, а младший Всеволод сначала поступил на биологический факультет, но затем выбрал актерскую профессию и окончил театральный институт. Всеволод Цурило стал актером театра и кино. Широкую известность ему принесла роль Павла Арнаутова в сериале «Ментовские войны». Так в семье появилась собственная актерская династия. «Дети у меня тоже прекраснейшие люди. Если нужно, обращаюсь к ним за какой-то помощью, а они, в свою очередь, обязательно помогают», — говорил Цурило. Старшего сына актер потерял. В ноябре 2022 года Алексей Цурило умер в возрасте 53 лет. Причину смерти семья публично не раскрывала. О своей личной жизни Юрий Цурило вообще рассказывал редко. Семья оставалась той частью его жизни, которую он старался не выставлять напоказ.

Почему Цурило отказался от званий

Несмотря на десятки ролей в театре и больше сотни работ в кино, Цурило так и не получил звания заслуженного или народного артиста. От государственных регалий он отказывался принципиально, хотя его неоднократно представляли к званию заслуженного артиста. «Я получаю удовольствие от работы. А что они дают, эти звания? Я не понимаю. Кто придумал такую чушь?» — объяснял Цурило. Он считал, что профессиональную ценность официальные титулы не определяют. По его словам, коллеги и без них прекрасно знают способности друг друга, а плохого артиста не спасет даже самое высокое звание.

«Сыграв Александра Невского, Бориса Годунова, около восьмидесяти центральных ролей, как я должен относиться к тому, что сегодня звание заслуженных получают люди, которых я и видел-то всего несколько раз в массовке?» — говорил Цурило.

Фото: РИА «Новости»