«В печенках сидит». Панайотов удивил поклонников словами о традиционных свадьбах

Певец Александр Панайотов на пресс-подходе заявил, что не любит традиционно пышные и шумные свадьбы. Выдержки из беседы артиста с журналистами выложил телеграм-канал «Звездач» .

Панайотов не против свадеб как таковых. Певцу не нравятся именно классические застолья, с расстановкой столов по всему залу и традиционными конкурсами.

«Вот эти столы буквой „П“, торжества, бросание букетов — все это уже в печенках сидит», — подчеркнул артист.

По мнению Александра Панайотова, столь важное событие влюбленные должны делать интересным и запоминающимся в первую очередь для себя. Устраивать церемонию гостям и родственникам он считает бессмысленным.

Именно поэтому исполнитель до сих пор так и не организовал большое застолье в честь собственной свадьбы. Он расписался со своим концертным директором Екатериной Кореневой еще в 2017 году.

При этом задумка для своего торжества у Панайотова уже есть. Рано или поздно артист хотел бы сыграть свадьбу. Как будет устроен праздничный день, певец рассказывать отказался.

