«В печенках сидит». Панайотов удивил поклонников словами о традиционных свадьбах

Панайотов высказался против классического празднования свадеб

Фото: РИА «Новости»

Певец Александр Панайотов на пресс-подходе заявил, что не любит традиционно пышные и шумные свадьбы. Выдержки из беседы артиста с журналистами выложил телеграм-канал «Звездач».

Панайотов не против свадеб как таковых. Певцу не нравятся именно классические застолья, с расстановкой столов по всему залу и традиционными конкурсами.

«Вот эти столы буквой „П“, торжества, бросание букетов — все это уже в печенках сидит», — подчеркнул артист.

По мнению Александра Панайотова, столь важное событие влюбленные должны делать интересным и запоминающимся в первую очередь для себя. Устраивать церемонию гостям и родственникам он считает бессмысленным.

Именно поэтому исполнитель до сих пор так и не организовал большое застолье в честь собственной свадьбы. Он расписался со своим концертным директором Екатериной Кореневой еще в 2017 году.

При этом задумка для своего торжества у Панайотова уже есть. Рано или поздно артист хотел бы сыграть свадьбу. Как будет устроен праздничный день, певец рассказывать отказался.

Ранее врач Свиридов предположил, что певцу Панайотову сделали липосакцию овала лица.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте