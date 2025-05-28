Врач Свиридов предположил, что певцу Панайотову сделали липосакцию овала лица

Известный певец Александр Панайотов открыто говорит о стремлении улучшать свою внешность. В беседе с сайтом « Страсти » пластический хирург Сергей Свиридов предположил, что к изменениям артиста могут быть причастны и его коллеги.

По мнению врача, исполнитель мог воспользоваться процедурой липосакции нижней части лица и шеи.

«У Александра была достаточно выраженная жировая ловушка в юности. Даже при существенном похудении такой двойной подбородок, как правило, полностью не может уйти», — добавил медик.

Как пояснил специалист, именно хирургическое вмешательство позволило устранить излишнюю полноту в зоне подбородка и скорректировать контуры лица. Эстетичный профиль певца объясняется комплексом процедур: удаление жира вокруг подбородка, в области щек и брылей помогает сформировать четкую линию челюсти и подчеркнуть естественный подбородок, отметил Свиридов.