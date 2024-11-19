В Москве прощаются с певцом, бывшим участником группы «На-На» Владимиром Левкиным. На церемонию приехал депутат Госдумы, певец Денис Майданов, который был хорошо знаком с покойным и рассказал о нем в комментарии 360.ru.

«Человек, которым любовалась вся женская половина 1990-х, 2000-х, человек-лирик, человек тонкий, с красивым голосом — и в то же время в нем был настоящий мужчина», — описал его артист.

Майданов добавил, что Левкин активно поддерживал российскую армию, выступал и на передовой, и в госпиталях. Кроме того, бывший музыкант «На-На» с удовольствием принимал участие в работе международного фестиваля «Дорога на Ялту», где отечественные и иностранные певцы исполняли лучшие советские и российские песни.

В последний раз Майданов видел Левкина в начале ноября на кинопоказе.

«Улыбался, был, как всегда, в пиджаке, в элегантном шарфе. Был с женой, с дочкой. Мы были обычными зрителями на премьере в зале. Ничего не предвещало, к сожалению, беды. Все произошло экстренно», — рассказал депутат.

Церемония прощания с артистом проходит на Троекуровском кладбище, там же Левкина и похоронят. Ему было 57 лет.