Группа «Тату» может получить около 30 миллионов рублей за концерт в Москве

Внезапно вернувшаяся на российскую эстраду группа «Тату» заработает на продаже билетов на первый концерт в Москве около 30 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Журналисты выяснили, что сейчас купили более половины билетов на мероприятие. Концерт запланирован на конец октября, вероятно, все билеты к тому времени уже раскупят — это более четырех тысяч мест. Самые дешевые стоят пять тысяч рублей, а дорогие — 30.

Сами солистки группы Юлия Волкова и Лена Катина могут получить за работу примерно 15 миллионов рублей. Остальные средства заплатят организаторам, звукарям, световикам, другому персоналу, а также покроют аренду.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала отменить концерт «Тату» в Крыму. По ее словам, творчество коллектива противоречит духовно-нравственным ценностям.