В Москве 7 июня простятся с народной артисткой России Екатериной Жемчужной

Сегодня, 7 июля, в Москве пройдут церемония прощания и похороны народной артистки России Екатерины Жемчужной. Об этом сообщила пресс-служба театра «Ромэн», которому актриса посвятила более 60 лет жизни.

Жемчужная ушла из жизни на 83-м году. Причиной смерти, по словам ее дочери, стала тромбоэмболия.

Гражданская панихида 7 июля начнется в 11:00 в театре «Ромэн». После этого артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Екатерина Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области в семье артистов. В 1964 году по приглашению главного режиссера Семена Баркана она пришла в театр «Ромэн» и оставалась там до конца жизни.

Звание народной артистки России ей присвоили в 1999 году. На ее счету более 20 киноролей, среди которых — «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти» и «Цыганка Аза».