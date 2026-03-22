В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его поддержки России
В Литве отменили выступления экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена, запланированные на ноябрь. Об этом сообщило LRT.
Билеты на концерты немецкого артиста исчезли из продажи. Новость об отмене подтвердил глава отдела организации мероприятий на «Жальгирис Арене» в городе Каунас Мантас Ведрикас.
«Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене», — сказал он.
По информации издания, решение связано с высказываниями Болена о России. Певец критиковал охлаждение отношений между Берлином и Москвой, а также критиковал введенные Западом антироссийские санкции.
Ранее стало известно, что артист назвал Россию и Германию идеальной командой, которая развивала сотрудничество до начала конфликта на Украине.