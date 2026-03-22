В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его поддержки России

В Литве отменили выступления экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена, запланированные на ноябрь. Об этом сообщило LRT .

Билеты на концерты немецкого артиста исчезли из продажи. Новость об отмене подтвердил глава отдела организации мероприятий на «Жальгирис Арене» в городе Каунас Мантас Ведрикас.

«Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене», — сказал он.

По информации издания, решение связано с высказываниями Болена о России. Певец критиковал охлаждение отношений между Берлином и Москвой, а также критиковал введенные Западом антироссийские санкции.

Ранее стало известно, что артист назвал Россию и Германию идеальной командой, которая развивала сотрудничество до начала конфликта на Украине.