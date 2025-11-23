До конфликта на Украине Россия и Германия были идеальной командой, получая друг от друга все необходимое для экономического развития. Об этом основатель музыкальной группы Дитер Болен заявил в эфире YouTube-канала Kettner-Edelmetalle.

«Журналисты могут меня уничтожить, но Россия и Германия были идеальной командой. Мы получали дешевую энергию, все было супер. Мир, дружба, жвачка. Чисто с экономической точки зрения у нас было одно, у них — другое», — сказал он.

Болен выразил надежду, что страны все-таки вернутся к конструктивному сотрудничеству.

«И все это решили уничтожить. По моральным причинам или каким-то другим — кто знает? Нефть все равно идет из России, но окольными путями и в три раза дороже. С точки зрения экономики это абсолютный идиотизм. Сегодня страшно что-то сказать. За одно слово тебя могут разорвать», — добавил музыкант.

Ранее в Европе спрогнозировали восстановление отношений Запада с Россией.