В Lamborghini рэпера Егора Крида на светофоре врезался таксист
В автомобиль российского рэпера Егора Крида въехала машина такси, пока тот стоял на светофоре. Об этом в Telegram-канале рассказал сам исполнитель.
По его словам, водитель такси был под действием наркотиков, а у него в салоне находились пассажиры. Он добавил, что удар был такой силы, что дверь водителя не смогли открыть. Несмотря на это пострадавших нет.
С виновником ДТП проводят работу полицейские.
Чуть позже Крид успокоил своих поклонников, заявив, что сам он тоже не пострадал, потому что его даже не было в автомобиле.
«Ламбу жалко и чинить долго, но самое главное в этой ситуации, что никто не пострадал», — написал рэпер.
Ранее пьяный житель Ленинска-Кузнецкого сел за руль и насмерть сбил женщину и ее шестимесячную дочь, находившуюся в коляске. В распоряжении 360.ru оказались кадры, снятые в момент происшествия 1 апреля.