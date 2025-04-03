В Lamborghini рэпера Егора Крида на светофоре врезался таксист

В автомобиль российского рэпера Егора Крида въехала машина такси, пока тот стоял на светофоре. Об этом в Telegram-канале рассказал сам исполнитель.

По его словам, водитель такси был под действием наркотиков, а у него в салоне находились пассажиры. Он добавил, что удар был такой силы, что дверь водителя не смогли открыть. Несмотря на это пострадавших нет.

С виновником ДТП проводят работу полицейские.

Чуть позже Крид успокоил своих поклонников, заявив, что сам он тоже не пострадал, потому что его даже не было в автомобиле.

«Ламбу жалко и чинить долго, но самое главное в этой ситуации, что никто не пострадал», — написал рэпер.

Ранее пьяный житель Ленинска-Кузнецкого сел за руль и насмерть сбил женщину и ее шестимесячную дочь, находившуюся в коляске. В распоряжении 360.ru оказались кадры, снятые в момент происшествия 1 апреля.