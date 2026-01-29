В Казани выставили на продажу изъятый у Тимура Бекмамбетова особняк

В Казани выставили на электронные торги особняк XIX века, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова. ТАСС ознакомился с документами.

Особняк, известный как Дом Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой 1873 года постройки, получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Его общая площадь превысила 200 квадратных метров.

Вахитовский районный суд Казани вынес заочное решение об организации торгов по иску прокуратуры, выяснившей, что здание ненадлежащим образом содержится. Режиссер не явился на судебное заседание.

«Проведенной проверкой установлено, что ответчик бездействовал, каких-либо мер к сохранению объекта культурного наследия не принимал, указанное бездействие имело систематический характер», — указано в решении суда.

Начальную цену лота установили в размере 9,3 миллиона рублей, а шаг аукциона составил 466 173 рубля. Кроме того, особняк нуждается в реставрации. Стоимость таких работ оценивается в 91,8 миллиона рублей. Победителю торгов придется их провести.

Информацию о лоте опубликовали на госпортале Torgi.gov.ru.

