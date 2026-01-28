Стивен Сигал выставил на продажу резиденцию в Подмосковье

Американский актер Стивен Сигал решил продать резиденцию в Подмосковье с основным домом площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сигал выставил на продажу дом в клубном поселке «Конус» на 22 участка. Проектировщики выдержали всю его территорию в единой архитектурной концепции.

Собеседник агентства уточнил, что резиденция объединила основной двухэтажный дом, гостевой дом с баней и беседку-барбекю. Строения заняли лесной участок площадью 15 соток. В основном доме владельцы предусмотрели три спальни и три санузла, а также кабинет, винную комнату и домашний кинотеатр.

На участке обустроили гараж на два автомобиля. Гостевой дом с баней сделали двухуровневым: на первом этаже располагались сауна, душевая и санузел, на втором — спальня с санузлом. Стоимость объекта консультанты по продаже раскрывать не стали.

Ранее Сигал заявил, что почти закончил работу над документальным фильмом, посвященным теме спецоперации.