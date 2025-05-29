В Карелии умер актер из «Ментовских войн» Александр Лисицын

Фото: РИА «Новости»

Народный артист Карелии Александр Лисицын скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на странице театра драмы «Творческая мастерская», где он служил, в соцсети «ВКонтакте».

В некрологе уточнили, что Лисицын умер после продолжительной болезни

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни большой актер русской театральной школы, наш дорогой коллега и товарищ», — говорится в сообщении.

Лисицын — выпускник актерского факультета Высшего театрального училища имени Щукина. В театре он сыграл более 40 ролей. Одновременно актер снимался в сериалах, в том числе — в «Ментовских войнах».

Накануне умер актер из «Каникул Кроша»  Василий Фунтиков. Он дебютировал в кино в 1975 году.

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