В Карелии умер актер из «Ментовских войн» Александр Лисицын

Народный артист Карелии Александр Лисицын скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на странице театра драмы «Творческая мастерская», где он служил, в соцсети «ВКонтакте» .

В некрологе уточнили, что Лисицын умер после продолжительной болезни

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни большой актер русской театральной школы, наш дорогой коллега и товарищ», — говорится в сообщении.

Лисицын — выпускник актерского факультета Высшего театрального училища имени Щукина. В театре он сыграл более 40 ролей. Одновременно актер снимался в сериалах, в том числе — в «Ментовских войнах».

Накануне умер актер из «Каникул Кроша» Василий Фунтиков. Он дебютировал в кино в 1975 году.