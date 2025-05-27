Умер актер из «Каникул Кроша» Василий Фунтиков

Известный актер кино и театра, член Союза кинематографистов России Василий Фунтиков скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Член Гильдии актеров кино, член Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ, член Союза кинематографистов РФ, замечательный актер кино и театра Василий Владимирович Фунтиков скоропостижно ушел из жизни на 63-м году», — заявили в пресс-службе.

Прощание с Фунтиковым состоится на Хованском кладбище 30 мая.

Фунтиков родился в Москве 5 июля 1962 года. В разные годы служил в Московском драматическом театре имени Пушкина и Театре Советской армии. В 1975 году актер дебютировал в кино, исполнив главную роль в картине «Охотник за браконьерами» авторства Марии Муат.

Одной из наиболее известных работ артиста стала роль Кроша в картине Григория Аронова «Каникулы Кроша». Всего в фильмографии Фунтикова — около 30 картин.

Ранее умер актер из сериалов «Семейный детектив» и «Ваша честь» Геннадий Третьяков.