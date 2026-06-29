В Госдуме предложили убрать Марата Башарова с ТВ из-за домашнего насилия

Письмо с требованием запретить актеру и телеведущему Марату Башарову работать на телевидении направила депутат Госдумы Ксения Горячева главам телеканалов ТНТ, «Пятница» и холдинга «Газпром-Медиа». Об этом сообщила «Газета.ru» , опубликовав текст письма.

Горячева заявила, что петицию с требованием отстранить ведущего подписали 80 тысяч россиян. Она подчеркнула, что домашнее насилие не должно оставаться без последствий. Причем важна не только юридическая ответственность, но и отношение общества к виновным в подобных деяниях.

По словам депутата, в обществе вырос запрос на безопасность женщин и справедливость. Она попросила респондентов сообщить, есть ли в их организациях внутренние этические стандарты, регулирующие прием на работу лиц, виновных в домашнем насилии.

Башарова неоднократно уличали в рукоприкладстве. В 2015 году против него возбудили уголовное дело по обвинению в избиении жены Екатерины Архаровой.