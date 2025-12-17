В Госдуме поаплодировали решению суда по делу о квартире Долиной

Участники круглого стола в Госдуме по теме актуальных проблем при совершении сделок с недвижимостью аплодисментами встретили решение Верховного суда, признавшего Полину Лурье собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.

«Как раз завершение стола совпало с оглашением решения по делу Долиной, что вызвало позитивные эмоции, восторг и аплодисменты», — сказал он.

По словам Нилова, теперь необходимо на законодательном уровне быстрее определиться с набором мер и предложений, которые защищали бы добросовестных покупателей недвижимости.

Судебное решение, защитившее права Лурье на квартиру, эмоционально восприняла адвокат Светлана Свириденко. Она расплакалась и поблагодарила россиян за поддержку.

Верховный суд признал Лурье собственницей квартиры, которую она купила у Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, были отменены. Сама же артистка заявляла, что к совершению сделки ее подтолкнули мошенники.