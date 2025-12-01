В Госдуме объяснили массовый хейт в сторону Ларисы Долиной

В ГД заявили, что россияне обозлены не на Ларису Долину, а на решение суда

Россияне в соцсетях разозлились не на саму певицу Ларису Долину, а на судебное решение по поводу аннулирования сделки по продаже квартиры. Такое мнение выразила первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко.

«Это, конечно, не против Ларисы Долиной как актрисы или как человека. Это против решения суда, которое граждане считают несправедливым», — сказала она в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, суд решил по закону, однако граждане не согласны с его вердиктом. Из-за этого люди стали протестовать и писать негативные комментарии.

В прошлом году Долину обманули мошенники и заставили продать квартиру в Москве за 112 миллионов рублей, хотя реальная цена этого жилья составляла 318 миллионов. В итоге суд признал сделку недействительной, певице вернули квартиру. Однако суд не обязал звезду отдать деньги покупателю недвижимости Полине Лурье.