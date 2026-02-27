«Болезненный вид». Поклонники не узнали Дана Балана на концерте в Кишиневе

Молдавский певец Дан Балан впервые за долгое время вышел на сцену и удивил поклонников внешностью. Он сбросил вес, отрастил волосы и, по мнению отдельных фанатов, стал практически неузнаваем. Об этом написал StarHit .

Концерт прошел 21 февраля в родном для Балана Кишиневе. Зрители обсуждали, что 47-летний артист заметно похудел, отрастил волосы и закрепил их повязкой на лбу, а также надел очки. Из-за нового образа многие поклонники признались, что узнали его далеко не сразу.

«Тоже подсел на Оземпик и ударился в духовные практики? Какой-то болезненный у него вид» — высказались зрители.

Популярный артист начала 2000-х практически не афиширует свою личную жизнь и редко публикует новые фото. На выступление пришли мама певца и его бабушка, которой исполнилось 93 года.

«Я очень счастлива, что сегодня смогла присутствовать на концерте внука. Я очень счастлива, горжусь им. Желаю ему крепкого здоровья и новых достижений, осуществления планов, чтобы он всегда был на вершине», — сказала бабушка Балана.

