«В глаза не видела». Адвокат прокомментировал требования гособвинения к Лерчек

Правозащитник отметил, что документов он пока не получал, о заявлении гособвинения адвокаты узнали из публикации в ТАСС.

«В публикации ТАСС Содержится два довода, по которым вроде как прокуратура обратилась с представлением об изменении Валерии Чекалиной меры пресечения. Это то, что у нее на руках загранпаспорт и то, что она вроде как выезжала в Санкт-Петербург, если я не ошибаюсь», — рассказал Третьяков.

По словам адвоката, загранпаспорт находится у защитника Валерии Чекалиной — Юлии Лисановской. Документ под расписку адвокату вручили накануне в ОВД.

«Валерия даже не видела в глаза этот загранпаспорт. Так что поторопились с публикацией», — отметил Третьяков.

По поводу поездки блогера в Санкт-Петербург адвокат заявил, что вообще не видит повода для комментариев — согласно постановлению суда, Чекалиной не запрещено передвигаться на территории России.

«Там нет такого запрета. Ей не запрещено никуда ездить, ей не запрещено перемещаться. Поэтому она может спокойно ездить, куда она захочет», — заявил Третьяков.

Адвокат подчеркнул, что более детально можно будет сказать, когда у адвокатов будет представление прокурора, если оно существует.

В середине июля Лерчек прошла девятый курс химиотерапии. Блогер продолжит таргетную терапию, которую ей проводили каждые две недели.