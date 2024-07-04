В Германии переименовали город к приезду певицы Тейлор Свифт

Фото: РИА «Новости»

Власти города Гельзенкирхен на западе Германии решили временно переименовать его в Свифткирхен по случаю приезда певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

С инициативой переименовать город выступила местная школьница Алешани Вестхофф. Она написала петицию, которая привлекла внимание мэра Карин Вельге. Чиновница пригласила девочку открыть табличку с новым названием в центре города.

В ближайшие дни несколько аналогичных знаков появятся в других общественных местах Гельзенкирхена. Представитель мэрии Маркус Швардтман заявил, что по улицам пустили трамвай «Тейлор Свифт».

Американская певица также получит собственный камень на местной Аллее Славы. По словам Швардтмана, к приезду певицы подготовили еще несколько мероприятий.

В Шотландии во время концертов американской исполнительницы Тейлор Свифт произошли несколько небольших землетрясений. Самые сильные точки вызвала композиция Champagne Issues.

Авиакомпании заплатят за ремонт аэродромов. Билеты на самолеты теперь подорожают?

«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

Солнце мое, взгляни на меня. Когда аномальная жара покинет Москву

Выпуск косметики и парфюмерии в Москве за пять месяцев вырос более чем на четверть

«Запомним выпускной навсегда». Школьник из Братска рассказал о массовом отравлении

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте