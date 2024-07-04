В Германии переименовали город к приезду певицы Тейлор Свифт

Власти города Гельзенкирхен на западе Германии решили временно переименовать его в Свифткирхен по случаю приезда певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

С инициативой переименовать город выступила местная школьница Алешани Вестхофф. Она написала петицию, которая привлекла внимание мэра Карин Вельге. Чиновница пригласила девочку открыть табличку с новым названием в центре города.

В ближайшие дни несколько аналогичных знаков появятся в других общественных местах Гельзенкирхена. Представитель мэрии Маркус Швардтман заявил, что по улицам пустили трамвай «Тейлор Свифт».

Американская певица также получит собственный камень на местной Аллее Славы. По словам Швардтмана, к приезду певицы подготовили еще несколько мероприятий.

В Шотландии во время концертов американской исполнительницы Тейлор Свифт произошли несколько небольших землетрясений. Самые сильные точки вызвала композиция Champagne Issues.