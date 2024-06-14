Сегодня 17:14 Концерты певицы Тейлор Свифт вызвали землетрясения в Шотландии
Во время концертов американской исполнительцы Тейлор Свифт в Эдинбургв в Шотландии зафиксировали несколько небольших землетрясений. Об этом сообщил сайт
aif.ru со ссылкой на Британскую геологическую службу.
Наиболее сильные точки вызвали композиции Ready For It? , Cruel Summer и Champagne Issues. Причем толчки ощутили сразу на двух станциях. Одна из них была в шести километрах от места проведения концерта.
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