Концерты певицы Тейлор Свифт вызвали землетрясения в Шотландии

Во время концертов американской исполнительцы Тейлор Свифт в Эдинбургв в Шотландии зафиксировали несколько небольших землетрясений. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на Британскую геологическую службу.

Наиболее сильные точки вызвали композиции Ready For It? , Cruel Summer и Champagne Issues. Причем толчки ощутили сразу на двух станциях. Одна из них была в шести километрах от места проведения концерта.

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