«В Египет позвала». Шаляпин рассказал о знакомстве с женщинами на кладбище | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 17:26 «В Египет позвала». Шаляпин рассказал о знакомстве с женщинами на кладбище Певец Прохор Шаляпин рассказал, как познакомился с двумя женщинами на кладбище Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Певец Прохор Шаляпин завел новые знакомства с пожилыми женщинами на кладбище. В интервью Алене Жигаловой он назвал это забавным.

По словам Шаляпина, недавно на Ваганьковском кладбище его окружили возрастные женщины, забыв, где они находятся.

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«Одна меня в Египет позвала, говорит, у меня машина шикарная, дом. Это такая хохма! Может, она на кладбище к мужу пришла. Некоторые по семь мужей уже похоронили, и все у них есть. Я познакомился там с двумя женщинами», — поделился с улыбкой артист.

В беседе в журналисткой он не стал отвечать на вопрос о сексе с пожилыми женщинами. Певец объяснил свой отказ тем, что в обществе очень чувствительно относятся к этой теме. Он также назвал Россию пуританской страной.

Ранее Шаляпин резко высказался о певице Алле Пугачевой. Он призвал россиян забыть о «наглой тетке».