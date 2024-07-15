В Доме детства Милохина рассказали, пускают ли к себе выпускников

В оренбургском Доме детства, где рос уехавший из России тиктокер Даня Милохин, заявили, что пускают в гости выпускников, «которых знают и с которыми работают», но прямого ответа на вопрос о том, смог бы блогер посетить территорию организации, не дали. В беседе с 360.ru сотрудница учреждения посоветовала получать комментарии через Минобразования.

«По телефону никакой информации о своих воспитанниках, в том числе бывших мы не даем. Все обращения к нам, пожалуйста, через вышестоящую организацию, через министерство образования. Мы пускаем к себе выпускников в гости, которых мы знаем, с которыми мы работаем», — заявила женщина.

В оренбургском Доме детства Милохин жил с трех до 13 лет. Накануне он выложил у себя в Instagram* сторис с панорамой учреждения и пожаловался, что давно не видел места, где провел столько лет.

«Сегодня утро ностальгии. Не был там уже девять лет, а прожил 10. Пустите просто прогуляться‎», — написал блогер.

Милохин в очередной раз уехал из России после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, заявившей о необходимости призвать тиктокера в ряды ВС РФ на срочную службу.

Мизулина обратила внимание, что армия могла бы помочь блогеру реабилитироваться за русофобские заявления, которые он делал за пределами страны, а также доказать на деле свою верность и преданность России.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.