Даня Милохин решил вернуться в Москву

Shot: блогер Милохин решил вернуться в Москву летом

Фото: РИА «Новости»

Блогер Даня Милохин, живущий в Таиланде, планирует вернуться в Москву летом. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Авторы канала отметили, что тиктокер пытается заранее «задобрить россиян», заворачиваясь в флаг РФ на стримах и обещая выходить с ним на бои. Приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев сообщил журналистам, что постоянно находится с блогером на связи и тот действительно обещает приехать домой «очень скоро».

После отъезда из России Даня Милохин позволял себе негативные высказывания о стране. Когда летом 2023 года он вернулся в российскую столицу, его встретили не очень радушно — предложили отправить в армию, чтобы перевоспитать в патриотическом ключе. Угроза призыва заставила блогера бежать уже через два дня.

По данным СМИ, весной 2024 года Милохину пришла повестка из военкомата. Но, видимо, теперь его это не пугает.

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