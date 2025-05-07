В черный список АБА попали Гуф, Субо Мамедов и Эллен Шейдлин

Ассоциация блогеров и агентств обновила черный список известных личностей, основанный на опыте блогерских агентств. Перечень опубликовали в Telegram-канале АБА.

В список добавили восемь новых участников: Гуфа (Алексея Долматова), Даниила Крапивникова, WENGALLBI, Евгения Савина, Субо Мамедова, Александра Шпака, Саркисончика и Эллен Шейдлин. Также в перечень внесли Камикадзе Ди, который раньше был в коричневой зоне.

Кроме блогеров, в черный список теперь могут попасть агентства.

«На основании жалоб участников АБА вызваны на рассмотрение агентства „Апрель“ и Pichesky — из-за систематических просрочек оплаты. Им направлены официальные уведомления», — заявили в ассоциации.

По итогам разбирательства примут решение о вероятном внесении в черный список.

В АБА напомнили правила работы системы предупреждений. Сначала блогер получает желтую карточку — это одна или две жалобы. Следом идет коричневая: в этой зоне находятся те, кто имеет потенциальные репутационные риски. Затем личность попадает в черный список. Нахождение там говорит о том, что лицо совершало серьезные подтвержденные нарушения.

Ранее сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин поддержал предложение депутатов о введении этического кодекса для блогеров. Согласно ему, известным личностям запретят обесценивать мнение подписчиков.