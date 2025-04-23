Общественник Перлин поддержал принятие кодекса для блогеров

Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин прокомментировал предложение депутатов ввести этический кодекс для блогеров, согласно которому запрещается обесценивание мнения подписчиков и вмешательство в их личную жизнь. Об этом сообщило ИА НСН.
Общественник поддержал принятие документа, но акцентировал внимание на его необязательном статусе. Правила будут носить рекомендательный характер.
«На протяжении последнего года блогерская отрасль и так была достаточно зарегулирована», — напомнил эксперт.
Вместе с тем Перлин указал на необходимость кодекса, который сможет четко обозначить приемлемые и недопустимые практики, выработать общее понимание норм, не зависящих от личных предпочтений.
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