Общественник Перлин поддержал принятие кодекса для блогеров

Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин прокомментировал предложение депутатов ввести этический кодекс для блогеров, согласно которому запрещается обесценивание мнения подписчиков и вмешательство в их личную жизнь. Об этом сообщило ИА НСН .

Общественник поддержал принятие документа, но акцентировал внимание на его необязательном статусе. Правила будут носить рекомендательный характер.

«На протяжении последнего года блогерская отрасль и так была достаточно зарегулирована», — напомнил эксперт.

Вместе с тем Перлин указал на необходимость кодекса, который сможет четко обозначить приемлемые и недопустимые практики, выработать общее понимание норм, не зависящих от личных предпочтений.