В Большом театре опровергли информацию о госпитализации Валерия Гергиева

Информация о якобы госпитализации генерального директора Большого театра, художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева не соответствует действительности. Такое заявление сделали в телеграм-канале ГАБТ.

«Маэстро готовится к ближайшим спектаклям в Мариинском театре, а также к премьерным спектаклям в Большом», — отметили в сообщении.

Информация о госпитализации Гергиева появилась в соцсетях. В Большом театре отреагировали на публикации и попросили СМИ и соцсети не распространять некорректную информацию.

В конце марта в Москве запустили поезд метро, посвященный 250-летию Большого театра. Вагоны курсировали по Кольцевой линии. Тематический состав продолжит курсировать в течение полугода.