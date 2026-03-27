Тематический поезд к 250-летию Большого театра запустили в метро Москвы

Пассажиры Кольцевой линии московского метро получили возможность узнать о 250-летней истории Большого театра. В пятницу, 27 марта, в путь отправился тематический поезд, посвященный юбилею главной сцены России. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В вагонах состава появились фотографии с легендарными артистами, режиссерами, дирижерами и хореографами. Информация о спектаклях и действующем репертуаре, а также как Большой театр устроен за кулисами.

Старт движению нового тематического состава дали заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

«Поздравляю коллектив Большого театра с 250-летием — значимой датой не только для столицы, но и для всей страны. Наряду с Московским метрополитеном, который уже более 90 лет служит москвичам и гостям столицы, Большой театр остается одним из главных символов нашего города», — заявил Ликсутов.

Он подчеркнул, что тематический состав продолжит курсировать по Кольцевой линии в течение полугода, чтобы как можно большее число пассажиров узнало об истории Большого театра.

Гергиев поблагодарил мэрию российской столицы за продуктивное сотрудничество, а также за неожиданный подарок для всех пассажиров.

«Мы надеемся ощутимо обогатить культурную жизнь Москвы. Мы наращиваем темпы, наша афиша становится богаче, интереснее. Кульминация празднования 250-летия Большого театра планируется на декабрь. Отметим этот славный юбилей с размахом», — пообещал генеральный директор площадки.

Он добавил, что совместная работа с мэрией поможет обогатить культурную жизнь столицы.

Посвященный 250-летию Большого театра состав запустили в московском метро в пятницу, 27 марта, в Международный день театра. Сегодня же в столице прошла торжественная церемония вручения премии «Золотая маска». Специальные призы за развитие театрального искусства России вручили народным артисткам Ирине Муравьевой и Людмиле Чурсиной.