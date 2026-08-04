В Белоруссии экс-солиста «Ляписа Трубецкого» Михалка заочно осудили на 4 года

В Белоруссии заочно приговорили основателя группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка к четырем годам колонии. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

Приговор вынес Минский городской суд, надзорное ведомство поддержало государственное обвинение. Музыканту инкриминировали публичное оскорбление президента и разжигание социальной вражды.

Сергей Михалок основал группы «Ляпис Трубецкой», Drezden и Brutto. В последние годы он живет на Украине, поддерживает киевский режим и выступает перед военными. В 2024 году в Белоруссии признали экстремистскими три его песни.

В мае Следственный комитет республики начал специальное производство против Михалка. Эта процедура позволяет расследовать преступления и проводить суд без личного присутствия обвиняемого.