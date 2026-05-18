В Белоруссии начали специальное производство против лидера «Ляписа Трубецкого»

Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство против лидера групп «Ляпис Трубецкой», Drezden и Brutto Сергея Михалка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецпроизводством в белорусском законодательстве называют расследование дела и суд без личного присутствия самого обвиняемого. Музыканту вменили разжигание вражды и оскорбление президента. По этим статьям предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

«Ляпис Трубецкой» находится в черных списках в Белоруссии с 2011 года. В 2024 году Борисовский районный суд Минской области признал экстремистскими три песни группы — «Ня быць скотам», «Лукашенко» и «Уходи». Их запрещено исполнять и распространять.

Сам Михалок в последние годы живет на Украине и активно поддерживает киевский режим. В 2024 году в интернете появилось видео, где исполнитель лично встречает прибывший на вокзал Киева поезд с украинскими военными песней «Воины света».