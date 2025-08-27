«Уже купили форму». Киркоров рассказал, где будут учиться его дети

Киркоров: дети пойдут в школу в Москве, форму им уже купили

Певец Филипп Киркоров рассказал, что его дети будут обучаться в российской школе в новом учебном году. Слова артиста передало издание «7Дней.ru». «7Дней.ru»

На фестивале «Новая волна» в Казани он признался, что ждет 1 сентября, чтобы лично проводить дочь и сына в школу.

«В школу пойдут в Москве, уже даже купили форму. Я знаю, что помощница занимается этим, покупает все. Крестная наша занимается этим», — сообщил артист.

Ранее дети Киркорова обучались в швейцарской международной школе Swiss International Scientific School в Дубае. Артист платил 12 миллионов рублей в год за обучение.

Киркоров отправил детей учиться за границу из-за травли в российской школе, но и в Дубае оказалось не все так гладко. Дочь певца столкнулась с издевательствами и в элитной школе.