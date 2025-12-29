Уже и веру поменяла? Россияне захейтили Орбакайте, назвавшую себя католичкой

Переехавшая в США Орбакайте назвала себя девочкой-католичкой

Российская певица Кристина Орбакайте, поздравляя подписчиков в соцсети с Рождеством 25 декабря, назвала себя католичкой. Это возмутило многих ее поклонников.

Артистка давно перестала выступать в России и перебралась в США, где проживает вместе с мужем и дочерью. На праздники звездное семейство отправилось в Куршевель.

Оттуда знаменитость записала видео, на котором предстала вместе с наследницей.

«Мы, девочки-католички, поздравляем всех с Рождеством! Счастья, радости, удачи и любви», — сказала певица.

Для многих фанатов конфессиональная принадлежность Орбакайте стала большим сюрпризом, хотя дочь Аллы Пугачевой придерживалась католических традиций и когда жила в Москве.

Тем не менее россияне предположили, что артистка специально демонстрирует свою причастность к западному миру.

«Уже и веру поменяла?»; «Что выгодно сегодня, то и брякнет»; «Католички переобувшиеся», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее стало известно, что Орбакайте с дочерью и мужем пешком пересекли границу с Францией ради Рождества.